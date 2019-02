Viele beherrschten ihre Selbstdarstellung hervorragend, so wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Dafür hätten sie einen Stab aus Beratern um sich herum: "Die organisieren das alles und posten die richtigen Bilder". In einem Kabarett-Talk im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks will Kinseher hinter die glattpolierten Fassaden blicken und ihren Gästen auf den Zahn fühlen. "Mama Bavaria" startet am Donnerstag (28. Februar) um 21 Uhr. Eine zweite Folge läuft am 11. April, zwei weitere im Juli und Oktober.