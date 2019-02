Lisa Fitz sorgte im Januar 2018 für Aufsehen

Anfang 2018 sorgte Lisa Fitz mit einem Lied auf YouTube für Aufsehen und Verwirrung. In "Ich sehe was, was du nicht siehst" geht sie auf Verschwörungstheorien ein, wonach die Rothschilds, Rockefellers und andere schwerreiche Familien heimlich die Welt beherrschen sollen. Das Video zu dem Lied wurde auf dem YouTube-Kanal "SchrangTV" veröffentlicht, der von dem Verschwörungstheoretiker Heiko Schrang betrieben wird.