"Es ist noch nicht einmal mehr seltsam", so die 30-Jährige. "Wir waren alle schon so oft nackt, dass es normal geworden ist. Ich tauche bei der Arbeit auf und sage mir: 'Okay, ich bin nackt in einem Labor. Und Anthony Hopkins ist da.' Es ist so surreal, dass gar keine Zeit ist, um gestresst zu sein." Hopkings (80, "Das Schweigen der Lämmer") spielt in "Westworld" den Parkerfinder Dr. Robert Ford.