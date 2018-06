"Juwelier Hilscher Cocktail" in Schwabing Schmucke Party: Zwei Promis schauten nach Eheringen

Zwei Promis schauen nach Eheringen

"Uhren-Nachschub" gab es an diesem Abend genug. Bestaunen konnten die VIPs vor allem die Modelle der deutschen Uhrenmarke "Nomos Glashütte", die ab sofort in dem Store direkt am Elisabethmarkt erhältlich sind. Im Fokus standen an diesem Abend aber nicht nur die tickenden Begleiter fürs Handgelenk, sondern auch die Schmuckstücke! Zwei der anwesenden Promi-Paare sagen demnächst "ja" – und schauten sich vor Ort schon einmal nach den Eheringen um! Zum einen Sky-Moderator Gregor Teicher, der demnächst seine Verlobte Stephanie Schlayer heiratet, zum anderen Immobilien-Unternehmer Falk Raudies und seine Verlobte Andrea Mühlbauer.