Justiz in ZAR angeblich eingeschaltet Medien: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Boris Becker

Auch Becker selbst meldete sich erneut in einem BBC-Interview zu Wort und bekräftigte seine Aussagen der letzten Tage: "Ich weiß nicht, was genau innerhalb der Politik von ZAR passiert ist, aber ich habe einen Pass vom Botschafter erhalten." Er habe oft mit dem Präsidenten gesprochen und es sei eine offizielle Ernennung gewesen: "Ich glaube fest daran, dass die Dokumente, die man mir gegeben hat, echt sind." Außerdem habe Becker erneut angeboten in die Hauptstadt der ZAR, Bengui, zu reisen, um die Missverständnisse aufzuklären.