München - In der Diskussion um eine mögliche Ausweitung des Alkoholverbots am Hauptbahnhof melden sich jetzt die Münchner Jusos zu Wort. Sie fordern, alkoholabhängigen Menschen lieber tatsächliche Hilfe zukommen zu lassen, statt über Verbote zu sprechen. "In der Welthauptstadt des Bieres zu den Mitteln der gescheiterten Prohibitionspolitik der USA der 1920er Jahre zu greifen, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten", sagt Christian Köning, der Vorsitzender der Jusos München.