Nach der Trennung von Ehefrau Ilona tanzte Joachim Llambi bei einem Charity-Event in Griechenland im November 2018 mit einer neuen Freundin an. Doch lange hielt die Beziehung mit Rebecca Rosenschon nicht. Llambi soll nämlich mit seiner Frau ein Liebes-Comeback gefeiert haben. Was ist dran an den Gerüchten?