Jurassic-Park und Turnschuhe Die skurrile Uganda-Reise von Kanye West und Kim Kardashian

Im Helikopter des Präsidenten ging es schließlich zu einem Charity-Event für Kinder. Die durften sich über eine Rapeinlage des Musikers freuen - und ein paar Dutzend Turnschuhe aus seiner Yeezy-Kollektion. Die limitierten und heiß begehrten Luxus-Sneakers können um die 1000 Euro wert sein. Hoffentlich ist den Kindern das klar.

Viel Zeit verbrachte das Paar auch in seiner Suite im Fünf-Sterne-Hotel Chobe Safari Lodge, wo Kanye mit Blick auf Elefanten, Affen, Giraffen und Nilpferden an seinem neuen Album arbeitet. Während Kim schon wieder Richtung Heimat fliegt, wird Kanye zur Inspiration noch ein wenig in Afrika bleiben. Mal sehen auf was für Ideen er noch kommt.