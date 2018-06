Eppan - Wer wissen will, wie es um den Ehrgeiz von Joshua Kimmich bestellt ist, muss auf dem Trainingsplatz in Eppan nur genauer hinschauen. Der Rechtsverteidiger vom FC Bayern rast die Seite entlang, als gehe es schon um den WM-Pokal, er gibt keinen Ball verloren. Kimmich hat vor niemandem Angst, nicht mal vor einem Abwehrriesen wie Antonio Rüdiger: In einem Trainingsspiel lieferten sich Kimmich und Rüdiger ein hartes Duell, standen Stirn an Stirn. Zurückziehen? Keine Option für den 23-Jährigen!