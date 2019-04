Eine solche Leckerei hatte Braut Anna bei ihrem Junggesellinnenabschied dabei, als sie in Wien am Samstag durch Zufall auf Victoria, ihre Kinder und einen Bodyguard traf. Dies berichtete die "Kronen-Zeitung" am Sonntag. Spontan bot sie den Royals etwas an, und die griffen beherzt zu, wie Schnappschüsse zeigen.