Jungbauernkalender ist international erfolgreich

Das Thema des Kalenders ist "Helden der Landwirtschaft". Fotograf Christian Maislinger zeige die Kalendergirls "bei der heldenhaften täglichen Arbeit in der Landwirtschaft", teilte die Bayerische Jungbauernschaft mit. Er lehne seine Bilder an berühmte Superhelden wie die Film- und Comic-Figuren Wolverine, Spiderman und Thor an. Die Motive unter anderem: "Radlader fahren" und "Stroh einstreuen".