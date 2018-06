Julian Draxler und Co. Mit Glück zum Titel? Die besonderen Rituale der DFB-Stars

Bundestrainer Joachim "Jogi" Löw (58) will mit dem DFB-Team den WM-Titel in Russland verteidigen. Manch einer der Fußballer setzt dabei nicht nur auf Können. Auch besondere Rituale sind für einige der Stars wichtig. Eines dieser "Rituale" gab es bereits vor dem Turnier: Bundeskanzlerin Angela Merkel (63) hat das Trainingslager des Teams in Südtirol besucht. Merkel bei den Kickern in der Kabine ist inzwischen schon Tradition. Vielleicht gibt es nach dem WM-Finale wieder die passenden Party-Schnappschüsse....