Julia Melchior im Interview Royal-Expertin rät: Prinz Harry soll die Braut zum Altar führen

Wie werden die Stunden vor der Trauungszeremonie für Meghan Markle ablaufen?

Melchior: Die Braut wird sich an einem geheimen Ort in der Nähe von Schloss Windsor mit ihrem Stylisten-Team um sich und ihren großen Auftritt kümmern - flankiert von ihrer Assistentin, die ihr vom Hof zur Seite gestellt worden ist, und ihrer Mutter Doria. Dann wird sie noch einen kleinen Snack einnehmen. Denn sie muss ja relativ lange durchhalten, ehe sie unbeobachtet einen Happen essen kann. Sie wird auch schon ein paar Worte mit den Blumenkindern wechseln, die vermutlich nicht weniger aufgeregt sein werden als die Braut.

Was glauben Sie, welches Brautkleid Meghan Markle gewählt hat, schlicht, elegant oder ziemlich sexy?

Melchior: Sie tut alles, um eine gute Prinzessin zu sein. Dementsprechend nehme ich an, dass sie nicht zu viel wagen und nicht so sexy sein wird wie bei einer Oscar-Verleihung. Sie wird sich schon angesehen haben, wie Kate und andere europäische Prinzessinnen vor den Altar getreten sind. Aber Meghan ist ihrem modischen Stil in den letzten Monaten auch treu geblieben. Wir können einen anmutigen und spektakulären Auftritt erwarten. Und wenn das Kleid wirklich vom britischen Haute-Couture-Haus Ralph & Russo stammt, wie vermutet wird, wird es wohl ähnlich spektakulär sein wie einst das von Prinzessin Diana.

Warum heiraten die beiden in Windsor?

Melchior: Zum einen sicherlich, damit der große Tag von Prinz Harry und Meghan Markle nicht ständig mit den Jahrhunderthochzeiten von Prinz Charles und Prinzessin Diana oder Prinz William und Herzogin Kate verglichen wird. Andererseits hat Harry auch eine enge Bindung zu Windsor. Es ist der Wochenendsitz der königlichen Familie und er ist in der Nachbarschaft zur Schule gegangen. Es wird ein unglaublicher Auftrieb und eine fröhliche Stimmung in diesem kleinen Ort sein; das wird sicher ein Adrenalin-Wochenende.

Welche Rolle spielt die Sicherheit bei dieser Hochzeit?

Melchior: Es hat natürlich auch Sicherheitsgründe, warum die Hochzeit in dem kleinen Windsor stattfindet, das man viel besser absperren und kontrollieren kann, als einen Ort in London. Gerade vor dem Hintergrund der vielen Attentate, die es allein im vergangenen Jahr in England gab. Hunderttausende werden auf den Straßen die Fahnen schwenken und oben auf den Dächern sind die Scharfschützen positioniert. Und das ist nur eine der vielen Sicherheitsvorkehrungen.

Wie geht es nach der Trauung weiter?

Melchior: Das Brautpaar fährt nach der Kirche mit der Kutsche durch Windsor. Ihr Weg führt sie auch direkt an unserem Set vorbei; wir sitzen am Fuße von Schloss Windsor. Wir werden zweifellos viele schöne Bilder zu sehen bekommen mit vielen emotionalen und romantischen Momenten. Dieses Paar hält sich ja auch sonst nicht zurück, wenn es darum geht, Gefühle zu zeigen.

Der offizielle Teil endet dann mit dem Empfang?

Melchior: Genau. Der offizielle Teil der Hochzeit endet am Nachmittag mit dem Empfang auf dem Schloss. Abends gibt es dann noch das private Hochzeitsfest für Familie und Freunde. Und am nächsten Tag darf das Brautpaar erst einmal ausschlafen. Denn in die Flitterwochen geht es erst später, weil die beiden noch Termine wahrnehmen möchten, die ihnen wichtig sind. So schaffen sie es vielleicht auch, irgendwann unbemerkt von der Bildfläche zu verschwinden und die Flitterwochen einfach zu genießen...