Bitteres Aus für Julia Dietze

Das bittere Aus für Julia Dietze kam überraschend. Für ihren Paso Doble zu "Don't Let Me Be Misunderstood" bekamen sie von der Jury nicht nur viel Lob, sondern vor allem die Höchstpunktzahl von insgesamt 30 Punkten. Auch bei der Samba zu "Mi Gente" konnte Julia überzeugen. "Deine Show war von Anfang bis Ende super", so Motsi Mabuses (37) Urteil. Und Llambi betonte die "tolle Stimmung", die das Paar aufs Parkett gezaubert hat. 27 Punkte heimsten sie für diese starke Leistung ein. Und auch beim dritten Tanz, dem Impro Dance Extreme, bei dem die Paare einen Tanz samt Musik zugelost bekommen und für diesen nur drei Minuten fürs Umziehen und Proben hatten, überzeugten die beiden. 26 Punkte kamen aufs Konto hinzu. Das Finale war zum greifen nah. Die Enttäuschung über das Aus am Ende groß.