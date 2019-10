Jubiläumsstaffel bei RTL "Der Bachelor" 2020: So tickt der neue Rosenkavalier Sebastian Preuss

Der Boxer, der außerdem einen Malerbetrieb mit drei Angestellten führt, musste sich bereits des Öfteren durchs Leben kämpfen. "Meine Mutter war alleinerziehend mit drei Kindern und musste sehr viel arbeiten. Ich bin abgerutscht, habe mich an falsche Freunde gehängt", erzählt Preuss im Interview. Das habe sich "solange aufgestaut", bis er mit 18 Jahren für ein halbes Jahr wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft saß. Preuss habe aus den Fehlern gelernt, wisse das Leben zu schätzen und blicke positiv in die Zukunft. "Alles, was hinter mir liegt, kann ich leider nicht mehr ändern - ich kann es nur besser machen. Daran arbeite ich jeden Tag."