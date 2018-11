Nr. 50) Sein Brasil-Dreierpack

Kaum war wieder WM, müllerte es wieder. Zum Auftakt des Turniers in Brasilien glückten ihm im Juni 2014 gegen Portugal (4:0) drei Treffer. Zum deutschen WM-Triumph steuerte er fünf Tore bei – der größte Erfolg seiner Nationalelf-Karriere.

Nr. 70) Erstmals Kapitän

Vor der EM 2016 testete die DFB-Elf in München Ende März gegen Italien. Weil Philipp Lahm nach der WM zurückgetreten war und Bastian Schweinsteiger verletzt fehlte, durfte Müller die Binde tragen – standesgemäß gab’s zum Ehrentag ein 4:1.

Nr. 94) Das WM-Debakel

Beim desaströsen Vorrunden-Aus in Russland, besiegelt durch das 0:2 gegen Südkorea am 27. Juni dieses Jahres, wurde Müller, in den ersten beiden WM-Spielen in der Startelf, lediglich eingewechselt – und konnte auch nichts mehr richten. Überhaupt war er 2018 bei seinen zehn DFB-Einsätzen vier Mal nur Joker, in den 89 Begegnungen zuvor lediglich neun Mal. Ein Fingerzeig für den verblassenden Glanz, Müller ist die Sternschnuppe der Nationalelf.

Sein letzter Treffer, Nummer 38, im DFB-Trikot? Beim 1:1 gegen Spanien im März – sein einziges Tor im aktuellen Länderspieljahr. Und das einzige in den letzten 15 DFB-Einsätzen. Bezeichnend.