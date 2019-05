Jubiläum Bauzentrum Poing: Innovationen im Fertigbau

Eigenheimangebot aus einer Hand

Das Bauzentrum Poing macht generationsübergreifende Themen architektonisch erlebbar. Dr. Reinhard Pfeiffer erklärt: "In der Ausstellung können sich die Besucher über den neuesten Stand des Holzfertigbaus an konkreten Beispielen informieren. Bei den Wochenendveranstaltungen, in Vorträgen, geführten Touren und individuellen Beratungen bekommen sie dann den technischen Hintergrund und weitere wichtige Fragen zu Bauen und Wohnen erklärt." Damit bietet das Bauzentrum Poing ein ganzheitliches Informationsangebot und Orientierungswissen, vor allem unter den Aspekten der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Dr. Pfeiffer betont: "In Deutschland gibt es kein vergleichbares Angebot – das macht das Konzept so erfolgreich."