Jubiläum am Dienstag 20 Jahre Google: Die Netzherrschaft aus der Garage

Die wenigsten Nutzer dürfte das aber mittlerweile so wirklich interessieren. 2007 war der Aufschrei noch groß, als Googles damaliger Geschäftsführer Eric Schmidt (63) in der "Financial Times" unter anderem erklärte, dass es das gesteckte Ziel sei, dass Google Usern auch persönliche Fragen wie "Welchen Job soll ich annehmen?" oder "Was soll ich morgen tun?" beantworten könne. In Zeiten, in denen digitale Sprachassistenten wie Google Assistant, Amazon Alexa oder Apples Siri weitverbreitet sind, stört eine derartige Aussage viele nicht mehr. Ganz im Gegenteil sogar...

Trotz dieser Kritik kann man Google allerdings durchaus einen schönen Geburtstag wünschen, denn nur wenige Unternehmen haben die Netzwelt derart nachhaltig geprägt wie das der Kalifornier. Man darf gespannt sein, welche Ideen aus den Innovationslabors noch so auf die User zukommen werden.