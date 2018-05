Landshut - Der Josef-Deimer-Tunnel: seit 1999 ist er in Betrieb und leitet den Verkehr um die Innenstadt herum. Nichts Besonderes eigentlich. Was aber durchaus nicht in jedem Tunnel der Fall ist – und somit den Landshuter Tunnel von anderen abhebt: der Radio-Empfang. Durch den Tunnel verläuft nämlich eine Antenne, die von Verstärkern unterstützt wird und das Radiosignal so lückenlos durch den Tunnel trägt.