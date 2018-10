John Turturro als Baskerville "Der Name der Rose": Die ersten Bilder zur Serie sind da

Die angekündigte Serie zu Umberto Ecos Roman "Der Name der Rose" nimmt feste Formen an. Nun wurden erste Bilder der Roman-Verfilmung, die im Frühjahr 2019 bei Sky ausgestrahlt wird, veröffentlicht. Zu sehen gibt es unter anderem John Turturro (61, "The Big Lebowski") als William von Baskerville und den deutschen Newcomer Damian Hardung (20, "Club der roten Bänder") als Adson von Melk. Sowie Rupert Everett (59, "The Happy Prince") als Inquisitor Bernardo Gui und Michael Emerson (64, "Lost") als Fürstabt.