John Stamos zeigt seinen Sohn Promi-Bild des Tages

Stamos und seine Frau Caitlin McHugh (31) hießen ihren Nachwuchs am 10. April in Los Angeles willkommen. Billy hört eigentlich auf den Namen William Christopher Stamos. In einem Interview mit dem US-Magazin "People" sagte Stamos wenige Tage nach der Entbindung: "Es ist noch schöner, als mir irgendjemand vorher gesagt hat." Er habe sehr lange auf dieses Gefühl gewartet.