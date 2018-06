John Melendez legt ihn rein Scherzanruf: Ist es so einfach, Donald Trump zu erreichen?

Melendez behauptet, der Präsident habe ihn bald darauf von der Air Force One aus zurückgerufen. Er kam offenbar von einer Veranstaltung in North Dakota. Die Aufzeichnung des Anrufs scheint zu bestätigen, was der Comedian sagt. "Hi Bob. Wie geht es dir? Herzlichen Glückwunsch zu allem. Wir sind stolz auf dich", ist eine Stimme zu hören, die angeblich dem Präsidenten gehört. "Herzlichen Glückwunsch, super Arbeit. Du hast eine harte, schwierige Zeit durchgemacht und ich denke nicht, dass es eine sehr faire Situation war, aber herzlichen Glückwunsch."