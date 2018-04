John Jürgens' Ramadama Dreckiges München: Zweieinhalb Kilo Müll beim Joggen gesammelt

Börse in Frankfurt Syrien: Ausbleiben weiterer Eskalation beruhigt Anleger

Das Ausbleiben einer weiteren Eskalation des Syrien-Konflikts hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt beruhigt. Der Dax knüpfte im frühen Handel mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 12.463,59 Punkte an seine jüngste Erholung an.