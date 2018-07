Jogis Problemzonen Löw bleibt nach WM-Debakel Bundestrainer: Schafft er das?

Nicht vergessen! Dazu ist die Tragweite seines Scheiterns schlichtweg zu groß. "Tiefgreifende Maßnahmen", hatte deshalb der 58-Jährige selbst angekündigt. Das Erlebte gilt es jetzt aufzuarbeiten – und die notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Die Zeit drängt, denn schon am 6. September startet die DFB-Elf in München gegen den möglicherweise kommenden Weltmeister Frankreich in die neue Nationenliga. Aber auch wenn es mit Löw weitergeht, ist allen Beteiligten klar: Ein "Weiter so" kann es nicht geben. (Pro und Contra: Ist es richtig, dass Löw Bundestrainer bleibt?)