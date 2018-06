1. Etappe - das Österreich-Testspiel:

Ein Spiel namens Manuel Neuer. Der Torhüter des FC Bayern wird am Samstag in Klagenfurt (18 Uhr im ZDF und im AZ-Liveticker) im Tor stehen. Erstmals seit September, nach insgesamt drei Mittelfußbrüchen. "Alles läuft nach Plan bei ihm", sagte Löw am Freitag. "Er hat im Training und in den beiden Spielen mit der U20 einen guten Eindruck gemacht." Die Entscheidung über Neuers WM-Nominierung falle Sonntagabend, so der Trainer. "Wir haben vereinbart, dass er sich offen und ehrlich uns gegenüber äußert. Er muss sagen, ob er das Gefühl hat, sein Topniveau erreichen zu können." Um Marc-André ter Stegen, die Nummer zwei, kümmerte sich Löw am Freitag ganz besonders. Vor dem Training unterhielt sich der Bundestrainer lange mit dem Barcelona-Torhüter. "Ich habe ihm gesagt, wie gut seine Saison war", verriet Löw: "Er ist ein sehr, sehr starker Torhüter geworden und als Persönlichkeit unheimlich gereift."