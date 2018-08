Als Kapitän gewann Gavel mit den Bayern in der vergangenen Saison die Meisterschaft und den Pokal. Zuvor war er bereits mit Brose Bamberg viermal Meister und dreimal Cupsieger geworden. Insgesamt bestritt er 458 Spiele in der Basketball Bundesliga (BBL). Gavel war 2000 nach Deutschland gekommen, ab 2004 spielte er vier Jahre in der Bundesliga für Gießen. Über Spanien (Murcia) und Griechenland (Thessaloniki) führte ihn sein Weg 2009 nach Bamberg. 2014 erfolgte der Wechsel an die Isar.