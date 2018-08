Jewish Chamber Orchestra Live im "Tatort"

Was spielt das Orchester?

Musik jüdischer Komponisten wie Erwin Schulhoff, Viktor Ullmann und Gideon Klein, die Opfer des Holocaust wurden. Die Musik hat Dani Levy ausgesucht, ich habe ihn bei der Auswahl eines Stücks beraten, bei dem eine Schauspielerin ein Gedicht zur Musik vorträgt.

Schulhoff, Ullmann und Klein gehören doch zum Repertoire Ihres Orchesters.

Levy hat allerdings groß besetzte Werke ausgesucht, die sich von der Besetzung her an der Grenze dessen bewegen, was wir spielen. Deshalb wurde an diesen Stellen auch mit Halbplayback gearbeitet, weil sich diese Stücke normalerweise nicht ohne Dirigent spielen lassen.

Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

Ich habe den Film noch nicht gesehen.

Haben Sie einen Lieblingskommissar in der „Tatort“-Reihe?

Leider bin ich ganz der Falsche für Ihre Frage. Ich bin „Tatort“-Jungfrau. Die Folge, in der ich mitspiele, ist zugleich die erste, die ich sehen werde.

Warum haben Sie Ihr Orchester umbenannt?

Der Jakobsplatz ist außerhalb Münchens nicht so bekannt wie in der Stadt. Mir ist wichtig, dass wir als jüdisches Orchester verstanden werden und unsere Identität nicht hinter einem Codewort verstecken, das außerhalb Münchens nicht verstanden wird.

Warum haben Sie die englische Form gewählt?

Weil wir auf die heutige jüdische Kultur Bezug nehmen. Der Name „Jüdisches Kammerorchester München“ würde stark mit dem Holocaust in Verbindung gebracht. Das Englische löst eher Assoziationen an amerikanische Serien aus. Das ist die Art von Judentum, an der wir uns orientieren.



ARD, Sonntag, 5. August, 20.15 Uhr. In München ist das Orchester wieder am 21. Oktober im Prinzregententheater mit einem Jüdischen Neujahrskonzert zu hören und am 22. November mit einer Spoliansky-Revue in der Kammer 1 der Münchner Kammerspiele.