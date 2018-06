Neue Bands im Line-Up des PULS Open Air 2018

Gerade erst sind sie mit ihrem lang ersehnten neuen Album zurück und jetzt beim PULS Open Air mit dabei: die Jungs der Indieband The Wombats aus Liverpool. Mit ihrem kultverdächtigen Sound und ihren Hits, wie "Let‘s Dance To Joy Division" und "Kill The Director" ist ihr Auftritt ein Grund mehr, sich schon jetzt auf den kommenden Sommer zu freuen.