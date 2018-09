Jetzt spricht sein Bruder Casey Für die Familie will Ben Affleck nüchtern bleiben

Schauspieler und Regisseur Ben Affleck (46, "Argo") will den Kampf gegen seine Alkoholsucht weiterhin durchziehen. Und das aus einem besonderen Grund: Wie sein jüngerer Bruder Casey Affleck (43, "Manchester by the Sea") dem Portal "Entertainment Tonight" verraten hat, möchte er für seine drei Kinder Violet (12), Seraphina (9) und Samuel (6) sowie für seine Ex, Schauspielerin Jennifer Garner (46), clean bleiben.