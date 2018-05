Die Saison von Attenkofer in Landshut läuft drei Wochen

Franz Attenkofer ist recht zufrieden mit der diesjährigen Ausbeute, auf seinen Feldern ist die Frucht sogar ein bisschen früher dran als im vergangenen Jahr. "Wir hatten den wärmsten April seit den Wetteraufzeichnungen. Das mochte die Erdbeere", so Attenkofer. Normal beginnt das freie Zupfen (ohne Hilfe von Wuchstunneln oder Ähnlichem) erst Anfang Juni. Doch diesmal war es so warm, dass schon Ende Mai viele Beeren rot sind. "Wenn es so bleibt, mit ein bisschen Regen und dennoch Sonnenschein, wird es eine gute Saison. Hageln darf es halt nicht." Der Regen hat den Beeren gutgetan. "Wir waren froh, dass das Wetter jetzt so war", so Attenkofer. Tröpfeln allein reiche nämlich nicht – das Wasser komme in dieser geringen Menge gar nicht durch das Stroh an die Pflanze. "Wir haben aber immer noch ein Wasserdefizit im Boden." Auf dem Hof in der Nähe von Kumhausen kann bewässert werden; die anderen Zupffelder müssen mit den natürlichen Regenmengen auskommen.