Türkisfarbenes Wasser, sommerliche Temperaturen und erfrischende Cocktails in einem beeindruckenden Urlaubsambiente mit echten Südseepalmen: Ein Tag in der Therme Erding fühlt sich an wie Kurzurlaub in der Südsee. Im Erlebnisbad warten 27 Rutschen mit insgesamt über 2700 Rutschenmetern und drei verschiedenen Schwierigkeitslevels auf die Besucher. In den Thermen- und Spa-Bereichen kann man in über 30 thematisierten Saunen und Dampfbädern den stressigen Alltag hinter sich lassen und zusätzlich über 300 Beauty und Wellnessangebote genießen.