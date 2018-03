Pesic wähnt die Bayern vor dem Halbfinalduell mit Darussafaka Istanbul nun "in einer sehr guten Situation, was den weiteren Verlauf des Wettbewerbs angeht". Und das, obwohl Spiel eins am kommenden Dienstag (18.45 Uhr) und, falls nach dem zweiten Duell am Freitag in München (20 Uhr) nötig, das Entscheidungsspiel in der Türkei ausgetragen werden. "So sind sie jetzt unter Druck und müssen das erste Spiel gewinnen", sagte Pesic.

Großes Lob fürs Team

Er schwärmte regelrecht von seinem Team, das die Liga souverän anführt und kürzlich den Pokal gewann: "Die Mannschaft ist eins a. Die Jungs regeln die Dinge von alleine, zeigen Einsatzwille und Charakter." Auch Djordjevic war "stolz auf das, was wir heute erreicht haben". Allerdings sei das "jetzt auch wieder vorüber", führte er schon unmittelbar nach Spielschluss aus: "Wir müssen weiter am Prozess arbeiten, ein Team zu werden, das vielleicht auch diesen Titel gewinnen kann." Und vielleicht sogar das Triple?

Als er gefragt wurde, ob er sich denn nach dem verpassten Pausenbierchen nun ein Siegergetränk gönnen würde, musste Matchwinner Redding dann doch noch eingestehen, ein wenig geflunkert zu haben, "Eigentlich trinke ich gar kein Bier", sagte er und grinste, "ab und zu aber mal ein Glas Rotwein." Nach Spielen könne er "immer schlecht einschlafen. Und das hilft mir dabei, mich zu entspannen." An diesem historischen Abend dürfte auch ein zweites Glas sicher nicht geschadet haben.

