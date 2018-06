Jetzt greift die Stadt ein Landshuter Einzelhandel stirbt aus: Die große Leere

Hinzu komme, dass nicht mehr so viel für Mode ausgeben werde. "Für Smartphones und Reisen gibt man gerne viel Geld aus." Für das CCL sieht Grah einen Ausweg darin, Geschäfte ins Center zu holen, die ein Alleinstellungsmerkmal bieten. Zudem müsse man auf Dinge setzen, die das Internet nicht liefert: Service, Beratung und Erlebnis.

Ottmar Pfleger: "Es gibt wenige Kunden, die das wertschätzen"

Kunden, die im Laden einen Turnschuh anprobieren, um ihn dann im Internet zu kaufen, hat Ottmar Pfleger schon einige erlebt. "Die probieren den an, sagen, dass er perfekt passt und gehen dann wieder. Da weiß ich, dass die den danach im Internet bestellen", so Pfleger.

Manche fotografierten die Ware auch mit dem Handy ab, um im Internet danach zu suchen. Dabei macht der Geschäftsführer des "Lebowski" in direkter Nachbarschaft zum CCL eigentlich aus Marketing-Sicht alles richtig: Das "Lebowski" ist nicht nur ein Modegeschäft, das urbane Kleidung und Skate- und Snowboards anbietet, sondern hat auch Accessoires, Schallplatten und ein Café unter seinem Dach, regelmäßig legen DJs auf, kurz: Das "Lebowski" liefert auch ein gewisses Lebensgefühl mit, ein "urbanes Erlebnis", wie Pfleger sagt.

Man hat einen Onlineshop, verkauft über Amazon, bespielt Facebook und Instagram – für einen modernen Einzelhändler ist das alles lehrbuchmäßig. Dennoch: "Der Prozentsatz der Kunden, die das wertschätzen, ist so gering, dass es hart ist, einen Gewinn zu erwirtschaften", sagt Pfleger. Von 1993 bis 2016 betrieb er das Skate- und Modegeschäft "Cocaines", bevor er mit seinem Geschäftspartner Christian Becker das "Lebowski" eröffnete. "Im Vergleich zu 1993 arbeite ich heute das Vierfache für weniger Umsatz."

In den vergangenen Jahren beobachtet Pfleger auch einen Rückgang bei der Frequenz in der Innenstadt. "Das ist dieses Jahr sogar nochmal einen deutlichen Schub mehr zurückgegangen." Um Landshut als Einkaufsstadt weiterzubringen, müssten Landshut, Ergolding und Altdorf zusammenarbeiten. Schließlich hätten alle ein Interesse an einer lebendigen Innenstadt. Und jeder Einzelne müsse sich überlegen, ob er eine Stadt haben will, in der man sich seine Ware noch aussuchen kann.

Bernhard Bachem: "Die, die kommen, kaufen mehr"

Einen Rückgang bei der Frequenz in der Innenstadt stellt Hugendubel-Filialleiter Bernhard Bachem fest. "Das ist aber nicht nur ein Landshuter Problem – das ist in allen Städten so." Umso wichtiger findet es Bachem daher, dass man Landshut als Ganzes nach außen präsentiert und vermarktet. Aktuell gebe es zu viele unterschiedliche Gruppen wie die Interessengemeinschaft Landshut Innenstadt (ILI), den Verkehrsverein, das Amt für Marketing und Tourismus und den Marketingclub. "Die machen alle viel, aber jeder allein", so Bachem.

Neben einem gemeinsamen und guten Stadtmarketing müssen aber auch die Händler selbst für gute Beratung und ein schönes Ambiente sorgen. Zwar habe die Zahl der Kunden abgenommen, doch die, die kommen, kauften mehr ein. Und: Die Kunden seien auch offener und interessierter als früher, sagt Bachem. Um Erlebnisse zu schaffen, setzt man bei Hugendubel Landshut auf Länderabende. In Kooperation mit dem Neustadt Reisebüro, dem "Alpenstrand" und weiteren Händlern stelle man regelmäßig ein Reiseland vor, entsprechende Literatur und es gebe landestypisches Essen. Ein Konzept, das laut Bachem sehr gut angenommen werde.

