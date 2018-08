Dazu werden zum Beispiel ein köstliches Sandwich mit roh mariniertem Thunfisch, Avocado und Limone oder Salat von Wassermelone mit Gurke, Feta und Minze serviert. Und natürlich dürfen selbst gebackene Scones, die zu jedem klassischen Afternoon Ice Tea gereicht werden, nicht fehlen.

Inzwischen schon eine Tradition und von den Gästen lange ersehnt sind die Grill & Chill Abende auf Sophia’s Terrasse. Mit Blick auf den Alten Botanischen Garten und urbanen Beats können die Gäste feinstes Grillgut vom Lavastein sowie dem "Green-Egg" bestellen.

Ob gegrillte Merguez, Wolfsbarsch im Pandanblatt oder dry aged Entrecôte vom niederbayrischen Fleckvieh, bei den Sommerkreationen von Küchendirektor Michael Hüsken ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei.

Echte Grill-Fans kommen bei einem ganz besonderen Event auf ihre Kosten: Der BBQ Chefs Table verspricht neben vielen Köstlichkeiten auch zahlreiche nützliche Tipps rund um das Thema "Das perfekte Sommer-BBQ". Das Menü wird in fünf Gängen vor den Augen der Gäste zubereitet.

Unter der Leitung von Michael Hüsken oder Sous Chef Gideon Huth steht einem unterhaltsamen Sommerabend auf der Sophia’s Terrasse nichts mehr im Wege.

Alle Sommer-Events in Sophia’s Restaurant & Bar

Afternoon Ice Tea – der sommerliche High Tea mit außergewöhnlichen Eistees und erfrischenden Köstlichkeiten von der Etagère wird täglich von 14.30 bis 16.30 Uhr serviert. 42 Euro, mit Champagner 55 Euro.

Grill & Chill – jeden Mittwoch und Donnerstag ab 18 Uhr bei schönem Wetter auf Sophia’s Terrasse in entspannter Atmosphäre bei chilligen Beats und Bestem vom Grill. Ab 36 Euro inklusive Vorspeisenbuffet.

Exklusiver BBQ Chefs Table – Küchendirektor Michael Hüsken oder Sous Chef Gideon Huth grillen vor den Augen der Gäste und geben kostbare Tipps rund ums Grillen. 199 Euro pro Person (ab 10-20 Personen) inklusive Getränke und Champagner-Empfang. Fünf-Gang-Menü nach Absprache. Buchbar bis vier Tage im Voraus.

Kreative Sommer-Menüs – monatlich wechselnde Menükreationen von Küchendirektor Michael Hüsken. Vier-Gang-Menü 69 Euro; Menü mit alkoholfreier Getränke- oder Wein-Begleitung 99 Euro.

