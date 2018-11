Jetzt durch Versicherungswechsel sparen Kfz-Versicherung: Das müssen Sie beim Wechsel beachten

Teil- oder Vollkasko?

Neben der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es zudem noch die optionale Möglichkeit das Fahrzeug Teil- oder Vollkasko zu versichern. Hierbei werden zusätzlich zu Fremdschäden auch Schäden am eigenen Fahrzeug abgedeckt. Je nach Kfz-Versicherung werden hier sehr unterschiedliche Leistungen angeboten und nach diesen richtet sich dann der Preis. Eine Teilkaskoversicherung greift zum Beispiel bei Schäden durch Sturm, Hagel, Fluten oder Blitzschlag. Auch Glasbruch und Kabelschäden sind mit eingeschlossen. Allerdings nicht unbedingt der beißwütige Marder. Legt der Halter aber Wert auf eine Absicherung in so einem speziellen Fall braucht es nicht notwendigerweise gleich eine teure Vollkaskoversicherung. Manche Sachen lassen sich je nach Versicherer auch mit Hilfe eines Zusatzbeitrages ganz einfach mitversichern.

Recherchieren, beraten, vergleichen

Die deutlich teurere Vollkaskoversicherung ist vor allem bei Leasingfahrzeugen, Neuwagen und sehr hochpreisigen Fahrzeugen zu empfehlen. Allerdings sollten Neuwagen-Besitzer aufpassen: Je nach Versicherungsunternehmen fällt die Bewertung des Fahrzeugs als Neuwagen ganz unterschiedlich aus. Mancher Anbieter zahlt die Neuwertentschädigung nur für einige Monate, andere Versicherer sogar über ein Jahr. Es gilt also, insbesondere bei der Vollkaskoversicherung ganz genau hinzuschauen, welche Punkte eingeschlossen werden müssen und wo sich auch etwas sparen lässt.

Die richtige Versicherung mit dem günstigsten Tarif zu finden ist nicht leicht. Zum einen gibt natürlich es Online-Rechner, mit deren Hilfe sich leicht Preisvergleiche erzielen lassen. Hierfür sollte man am besten seinen Fahrzeugschein sowie seine bisherigen Versicherungsunterlagen zur Hand haben. Allerdings kann man sich auch an einen freien Versicherungsmakler wenden. Manchmal hat es auch schlichtweg preisliche und praktische Vorteile, sich an ein Versicherungsunternehmen zu wenden, bei dem bereits weitere Versicherungen abgeschlossen sind - dann winken manchmal Kombi-Rabatte. Auf jeden Fall kann es nicht schaden, auszuloten, inwieweit sich ein Wechsel lohnen würde.