"Jetzt bin ich leider raus" Jürgen Milski: Schwerer Unfall bei Training für TV-Show

Der "Bild" erklärte er in einem weiteren Statement seine Verletzungen. "Bänder in der Schulter sind gerissen. Dadurch kann ich am Freitag und Samstag nicht bei den Live-Sendungen an den Start gehen." Die "Wintergames", an denen außerdem Promis wie Raúl Richter, Jasmin Wagner oder Lucas Cordalis teilnehmen, müssen nun ohne Jürgen Milski auskommen. Laut "Express" soll ihn Musiker Martin Kesici (45, "Angel of Berlin") ersetzen.