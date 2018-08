Jetzt abstimmen Onlinevoting: 15 Models – und nur 6 Finalplätze

Insgesamt werden es elf Kandidatinnen sein, die bei der Finalgala am 14. September im Deutschen Theater um Münchens begehrteste Modelkrone laufen. Fünf Kandidatinnen haben sich ihren Platz in der Endrunde bereits über eines der Wildcard-Events in den vergangenen Wochen gesichert. Sechs Nachwuchsmodels haben jetzt noch die Chance über das große AZ-Onlinevoting ein Finalticket zu lösen.