Jenseits von Afrika, WM 2018, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, RTL 2: Jenseits von Afrika, Liebesdrama

Die reiche Dänin Karen Dinesen reist nach Afrika, um dort ihren Cousin Baron Bror Blixen zu heiraten. Dort muss sie erfahren, dass er seine ursprünglichen Pläne geändert hat. Statt einer Molkerei hat er eine Kaffeeplantage aufgebaut, in die er selber allerdings nicht Zeit investiert. Die Ehe ist nicht besonders glücklich, denn Bror widmet sich mehr seiner Jagdleidenschaft als seiner jungen Frau. Karen steckt daher ihre ganze Energie in die Farm, die medizinische Betreuung der Eingeborenen und in ihre schriftstellerische Tätigkeit. Ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie den attraktiven Großwildjäger Denys Finch Hatton kennen lernt und sich in ihn verliebt.