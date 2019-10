Jenny Jürgens über ihren Vater So sehr litt Udo Jürgens unter seinem Alter

Das Älterwerden hat Udo Jürgens (1934-2014) "zu schaffen gemacht". Das verriet die Tochter des Sängers, Jenny Jürgens (52), im Interview mit der Zeitschrift "Gala". Der Gedanke an das Sterben habe ihn sehr gestresst, erzählte die 52-Jährige: "Ich hätte ihm so gewünscht, dass er auch in dieser Phase noch mehr genießen kann. Er hatte so eine Schwermütigkeit, die ihm ja auch irgendwie gut zu Gesicht stand, er wurde melancholisch und hat vieles hinterfragt."