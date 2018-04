Jenny - echt gerecht!, Toter Winkel, ... TV-Tipps am Dienstag

Angebliches Schweigegeld für Porno-Star Wegen Daniels? Büro von Trump-Anwalt durchsucht

Ermittler der US-Justiz haben nach einem Bericht der New York Times das Büro von Donald Trumps Anwalt Michael Cohen in New York durchsucht. Geht es um das angebliche Schweigegeld für Stormy Daniels?