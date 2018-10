Jedes Jahr wieder Darum ist Rot die ultimative Trendfarbe im Herbst

Es gibt ein Phänomen in der Mode, das sich jedes Jahr zu wiederholen scheint. Denn immer im Herbst taucht die Farbe Rot plötzlich wieder aus der Versenkung auf und wird als die Trendfarbe der Saison angepriesen. Darum ist die Signalfarbe in all ihren verschiedenen Ausführungen die ultimative Modefarbe im Herbst - und das von Jahr zu Jahr!