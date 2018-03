Jeder kann zum Mörder werden Florian Odendahl stürzt sich ins "Verderben"

"Immer werden auch unschuldige Menschen in das Verderben gerissen", sagt Josef Wilfing, der insgesamt 42 Jahre im Polizeidienst tätig war. Er löste unter anderem auch spektakuläre Fälle wie den Mord an Walter Sedlmayr sowie an Rudolph Moshammer, und ist überzeugt: "Jeder kann zum Mörder werden." Hass, Neid, Eifersucht, Trieb und Gier sind die Motive. "Die Mordwaffe ist zu 80 Prozent ein Messer", weiß Prof. Dr. Wolfgang Eisenmenger. Er bekommt während der Krimilesung von Florian Odendahl im Sektionshörsaal des Instituts für Rechtsmedizin München "Heimatgefühle". Über 20.000 Tote hat er seziert, darunter auch den Politiker Franz Josef Strauß. "Ich hielt sein 690 Gramm schweres Herz in meinen Händen." Wie man damit umgeht, wollen der Ermittler a. D. und der Rechtsmediziner nicht so recht verraten. Außer, dass man viel mit den Kollegen spricht, der Beruf zuhause aber ein Tabuthema ist. Und wie wächst man als Schauspieler in diese Rolle?