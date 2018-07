Bluthochdruck ist auch in München eine Volkskrankheit

Bei der Art der Erkrankung hat es der Bluthochdruck auch in München zur Volkskrankheit gebracht. Unter den Befragten, die an einer chronischen Krankheit leiden, gaben 24 Prozent an, dass bei ihnen der Blutdruck nicht stimmt. 19 Prozent macht eine Allergie zu schaffen. Und bei 15 Prozent sind die Gelenke von Arthrose betroffen (siehe Grafik).