"Jeden Tag all der Schmerz" Prinz William: So hart war sein Piloten-Job

Im Juli 2017 hatte sich William nach seinem letzten Arbeitstag in einem Brief, den er über die "Eastern Daily Press" veröffentlichte, bei seinem "unglaublichen Team" bedankt. "Ich möchte meinen Kollegen, Team-Mitgliedern und den Mitarbeitern von East Anglia, denen ich so stolz gedient habe, danken", schrieb er. "In den vergangenen zwei Jahren habe ich Menschen aus der ganzen Region in verzweifelter Lage getroffen. Als Teil des Teams wurde ich in ihre Häuser gelassen und durfte an extremen Emotionen teilhaben, von Erleichterung, dass wir jemandem eine Überlebenschance geben konnten, bis zu tiefer Trauer." Von Beginn an sei er als gleichwertiges Mitglied des Teams behandelt worden, als Pilot mit einer Aufgabe. "Ich bin meinen Kollegen sehr dankbar, dass sie mich so selbstverständlich akzeptiert haben", hieß es in dem Schreiben weiter.