Jason Bateman führt Regie "Der Outsider": King-Buch wird zur Serie mit Ben Mendelsohn

So stehe Jason Bateman (49, "Arrested Development") bereits als Regisseur der ersten beiden Episoden fest, "Star Wars: Rogue One"-Bösewicht Ben Mendelsohn (49) soll eine der Hauptrollen innehaben. Mendelsohn war zuletzt oft die erste Wahl in Hollywood, wenn es um die Besetzung eines möglichst diabolischen Schurken ging. Aber auch das Fernsehen ist ihm nicht fremd, für seine Rolle in "Bloodline" gewann er 2016 einen Emmy.