Jan Delay und Lukas Podolski "Je suis Özil": Stars stärken Ex-Nationalspieler den Rücken

Auch Schauspieler Jan Josef Liefers (53) meldete sich via Instagram zu der Causa Özil zu Wort. Zwar stellt er klar: "Erdogan-Foto hätte ich auch nicht gebraucht". Liefers versucht dann aber sogleich mit dem zweiten Teil des Satzes, die Sache ins richtige und nicht so dramatische Licht zu rücken: "Aber hey, mal Kirche im Dorf und so..." Dazu veröffentlichte er ein Foto von Özil, das dessen beeindruckende Statistik im Dress der deutschen Nationalmannschaft zeigt - darunter 23 Tore und 40 Vorlagen in 92 Spielen.