Ist die Ernährung wichtiger geworden?

Auf jeden Fall. Der Stellenwert ist höher. Wie ernähre ich mich richtig? – Diese Frage wurde früher so kaum gestellt. Es gibt heute eigene Zeitschriften, unendlich viele Bücher und Sendungen, die sich nur mit diesem Thema befassen.

Aber ernähren sich die Menschen deshalb automatisch auch besser?

Naja. Viele schon, andere nicht. Die schauen eine Kochsendung und verschlingen vorm Bildschirm eine Tiefkühlpizza. Was mich allerdings am meisten stört, ist diese To-Go-Geschichte. Essen im Gehen ist für mich eine Krankheit! Eine absolute Unsitte!

Witzigmann: Armutszeugnis, wenn Leute im Gehen essen

Was stört Sie daran so?

Es stimmt mich traurig und schockiert mich zugleich, dass sich die Menschen nicht mal mehr fünf Minuten Zeit nehmen können, um sich irgendwo hinzusetzen und dann dort in ihre Semmel zu beißen. Gerade in München, wo doch die Gemütlichkeit so großgeschrieben wird, finde ich, dass es ein Armutszeugnis ist, wie viele Menschen hier im Gehen ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. Mit Gemütlichkeit hat das nix zu tun. Wer die Nahrungsaufnahme schätzt, setzt sich hin, aber bitte nicht vorm Computer oder Fernseher, nimmt sich Zeit und genießt es. Die Esskultur darf nicht verlorengehen.

Wie oft kochen Sie?

Immer, wenn ich daheim bin.

Was gibt’s heute Abend bei Ihnen?

Etwas Einfaches.

Das heißt?

Angeröstete Blumenkohlröschen mit einem flaumigen Speiserührei und mit Curry abgeschmeckten Crevetten.

