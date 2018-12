Jahresrückblick der Dating-App "Year in Swipe": Donald Trump ist der meistgenannte Promi bei Tinder

Trump bei Tinder?

Das fängt bereits damit an, dass die Nutzer in Deutschland gar nicht so politikverdrossen zu sein scheinen, wie man das womöglich erwarten könnte. Der meistgenannte Name eines Prominenten auf Tinderprofilen im Jahr 2018 ist nämlich der des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (72) - und direkt dahinter folgt Bundeskanzlerin Angela Merkel (64). Auf Platz drei landet Reality-Star Kim Kardashian (38), Rang vier geht an Hit-Garantin Beyoncé (37).