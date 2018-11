Jahreshauptversammlung des FC Bayern Kampfesmutiger Uli Hoeneß stichelt gegen Borussia Dortmund

Hoeneß verspricht Transferoffensive

Im Laufe der Rede gab sich Hoeneß immer kampfesmutiger und schickte Warnungen an die Konkurrenz: "Der Aufsichtsrat hat beschlossen, dass wir im nächsten Jahr in größerer Ordnung investieren werden. Sodass wir vom ersten Spieltag an in der Lage sein werden, jedem Gegner in der Bundesliga und auch fast jedem Gegner international Paroli zu bieten." Klartext vom Bayern-Präsidenten!