München - Mehr Aussteller, mehr Besucher, mehr Umsatz: Die Messe München wächst kräftig, auch mit ihren Messen im Ausland und mit digitalen Plattformen. In Russland, Indien, China, Südafrika und Brasilien veranstalten die Münchner dieses Jahr Baumaschinen-Messen, und die Leitmesse in München nächstes Jahr werde "die größte Bauma aller Zeiten", sagte Messe-Chef Klaus Dittrich am Donnerstagabend bei der Präsentation der Bilanz 2017.